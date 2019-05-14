МОСКВА, 14 мая /ПРАЙМ/. Глава Минкавказа России Сергей Чеботарев назвал теневой бизнес на Северном Кавказе одной из главных причин появления задолженности за газ и электроэнергию.

"Теневая экономика — одна из главных причин появления задолженности. Подпольные предприятия, будь то кирпичный, нефтеперерабатывающий завод или теплица, работают нелегально, но при этом потребляют газ и свет. А плата за энергоресурсы перекладывается на население и официально работающие предприятия и организации", — сказал Чеботарев в интервью РИА Новости.

Министр напомнил, что сейчас общий долг за газ и электричество на Северном Кавказе превышает 120 миллиардов рублей. По его мнению, это "зашкаливающая цифра".

Ликвидация подпольных предприятий, которые незаконно потребляют газ и электричество, перекладывая плату на жителей и официальные организации, позволит сократить астрономические объемы энегопотерь, заявил Чеботарев.

"Сегодня шаг за шагом принимаются меры по снижению объема теневой экономики на Кавказе. Да, на Северном Кавказе некоторые пока не представляют себе жизнь иначе, но теневой сектор нужно убирать. В этом случае исчезнут задвоенные лицевые счета, сократятся объемы потерь энергоресурсов, которые иногда достигают просто астрономических цифр", — отметил министр.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.