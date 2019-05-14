Шахта в Кузбассе после остановки вентилятора работает в режиме жизнеобеспечения
КЕМЕРОВО, 14 мая /ПРАЙМ/. Шахта "Ерунаковская 8" в Новокузнецке работает в режиме жизнеобеспечения после остановки вентилятора главного проветривания, сообщил РИА Новости главный инженер шахты Сергей Ретинский.
Ранее сообщалось, что работа шахты из-за остановки вентилятора была остановлена, горняки вышли на поверхность самостоятельно.
"Сейчас работаем в режиме жизнеобеспечения. Занимаемся откачкой воды, проветриванием горных выработок, мониторим газовую обстановку в шахте. Работа проходческих и угледобывающих участков остановлена", – рассказал главный инженер.
Ретинский отметил, что после остановки вентилятора главного проветривания более тридцати минут не смогли запустить резервный вентилятор, потому горняков вывели на поверхность.
https://1prime.ru/energy/20190514/829969772.html