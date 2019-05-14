КЕМЕРОВО, 14 мая /ПРАЙМ/. Шахта "Ерунаковская 8" в Новокузнецке работает в режиме жизнеобеспечения после остановки вентилятора главного проветривания, сообщил РИА Новости главный инженер шахты Сергей Ретинский.

Ранее сообщалось, что работа шахты из-за остановки вентилятора была остановлена, горняки вышли на поверхность самостоятельно.

"Сейчас работаем в режиме жизнеобеспечения. Занимаемся откачкой воды, проветриванием горных выработок, мониторим газовую обстановку в шахте. Работа проходческих и угледобывающих участков остановлена", – рассказал главный инженер.

Ретинский отметил, что после остановки вентилятора главного проветривания более тридцати минут не смогли запустить резервный вентилятор, потому горняков вывели на поверхность.