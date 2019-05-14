МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Выручка одной из крупнейших энергокомпаний Европы, французской Engie, по итогам первых трех месяцев 2019 года выросла в годовом выражении на 7%, до 18,8 миллиарда евро, говорится в пресс-релизе компании.

Показателя чистой прибыли за первый квартал Engie не представила.

Операционная прибыль Engie в отчетном периоде сократилась почти на 10% в годовом выражении и составила 2 миллиарда евро. Показатель EBITDA составил 3,1 миллиарда евро, что на 6% ниже показателя аналогичного периода 2018 года.

Компания также отмечает, что на конец марта ее чистый долг снизился на 0,1 миллиарда евро по сравнению с концом 2018 года, до 23,2 миллиарда евро.

Engie ожидает, что по итогам текущего года получит прибыль, приходящуюся на акционеров компании, в диапазоне 2,5-2,7 миллиарда евро. Показатель EBITDA, согласно прогнозам компании, составит от 9,9 до 10,3 миллиарда евро.

Французская Engie (бывшая GdF Suez) осуществляет деятельность в области генерации, передачи и поставки электроэнергии, добычи, транспортировки и поставки природного газа, а также в сфере альтернативных источников энергии.