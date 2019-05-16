МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Рост мировых цен на нефть, начавшийся в среду, продолжается и в четверг. Причиной, по мнению аналитиков, стало усиление геополитических рисков на Ближнем Востоке, что может негативно отразиться на добыче нефти в регионе.

Инвесторы продолжают следить за ситуацией в Саудовской Аравии после атаки дронов на трубопровод. Объект получил незначительные повреждения, работа нефтепровода была приостановлена для оценки ущерба и ремонта. Обошлось без жертв и пострадавших, нефтедобыча и экспорт нефти не были прерваны.

Кроме того, участники торгов обратили внимание на данные минэнерго США о снижении добычи нефти в США за прошлую неделю на 100 тысяч баррелей до 12,1 миллиона баррелей в день. Это также подталкивает цену "черного золота" вверх.

По состоянию на 13.44 мск стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,43%, до 72,09 доллара за баррель, стоимость июньских фьючерсов на WTI увеличивалась 0,69%, до 62,45 доллара.

ЧТО БУДЕТ С ЦЕНАМИ

По мнению опрошенных "Прайм" экспертов, ближневосточная тема действительно является основной причиной роста цен. Высокий уровень неопределенности в отношении перспектив развития нефтяного конфликта в регионе дает существенный толчок к росту стоимости барреля.

"Атака на саудовские нефтепровод и танкеры многими участниками рынка воспринимается как начало реализации угроз Тегерана перекрыть Ормузский пролив для экспорта энергоресурсов", — отмечает аналитик "Алор брокер" Алексей Антонов.

С учетом того, что пролив обеспечивает экспорт до четверти всей нефти, формирующей предложение на мировом рынке, дальнейший рост напряженности в регионе будет формировать предпосылки для возвращения котировок к годовым максимумам и выше, к отметкам вблизи 77,5-78 долларов за баррель, полагает он.

В целом вероятность продолжения роста цен на нефть до конца июня высока из-за той же возрастающей неопределенности и возможной эскалации негативной политической ситуации, считает аналитик по товарным рынкам "Открытие брокер" Оксана Лукичева.

"Однако рост будет ограничен, на мой взгляд, уровнем 75 долларов по Brent, а локальный дефицит поставок корректируется ростом премий на дефицитные сорта. В принципе нефти на рынке много, что не дает ценам расти, но некоторые сорта в жестком дефиците, что вызывает дефицит поставок и рост премий", — говорит она.

ВНИМАНИЕ НА ОПЕК

Эксперты напомнили, что неплохую поддержку нефти обеспечивают данные ОПЕК о достигнутых за апрель результатах. Согласно отчету, условия сделки в формате ОПЕК+ в апреле были перевыполнены на 50%, несмотря на то, что Ирак, Нигерия, Ливия и Венесуэла существенно нарастили добычу, предложив рынку в общей сложности дополнительные 0,3 млн барр/сутки.

Очередное заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ планируется провести 19 мая в Джедде в Саудовской Аравии. Там же 17 мая состоится заседание технического мониторингового комитета ОПЕК+. В июне в Вене пройдут министерские встречи стран ОПЕК и ОПЕК+, на которых государства будут определяться с дальнейшими перспективами сделки.

По мнению Лукичевой, действия ОПЕК+ будут зависеть от развития общей ситуации на рынке, от действий США, Китая и Европы, в первую очередь.

"Вообще, на котировки нефти влияет общая политическая неопределенность. Непонятно, как себя будут вести США на Ближнем Востоке, как поведет себя Иран, что будут делать крупнейшие потребители нефти в Азии, пустят ли новую систему платежей ЕС – Иран… похоже, что закулисно ведутся множественные переговоры, итоги которых мы можем узнать на ожидающихся международных событиях в июне", — говорит она.

ШАГИ КИТАЯ

По словам Антонова, высокий интерес представляет собой факт отгрузки 130 тысяч тонн иранской нефти, поставленной вопреки санкциям США в Китай. Формально речь идет о грубом нарушении санкций в отношении Тегерана, но назвать это событие неожиданным достаточно сложно: Иран неоднократно заявлял о том, что не собирается соблюдать установленные в его отношении ограничения, в свою очередь КНР, находящаяся в состоянии торговой войны с Вашингтоном, заинтересована в поставках относительно дешевого сырья.

"Сейчас очень многое зависит от того, каким образом США отреагируют на такой демарш. В случае, если никаких мер в отношении Китая не последует или эти меры будут сочтены недейственными, рынок может среагировать снижением цен на нефть, поскольку сохранение экспорта иранской нефти в Поднебесную обесценивает весь эффект от изъятия с рынка объемов, предлагавшихся Ираном", — говорит он.

РОССИЯ ВЫИГРЫВАЕТ ИЛИ…?

Что касается России, то эксперты полагают, что главное для нас сейчас – не объемы добычи нефти в мире, хотя это тоже влияет на цены Urals, а ситуация с нефтепроводом "Дружба". По словам Лукичевой, она чревата потерей доли европейского рынка.

"Репутационный ущерб, который был нанесен одному из крупнейших в Европе поставщиков сырья, может оказаться высоким, что в конечном итоге в перспективе может привести к перераспределению долей на рынке Старого Света", — согласен Антонов.

Собственно, с учетом ситуации, назвать Россию в числе бенефициаров роста нефти на текущий момент сложно. Общего позитива от политической неразберихи и тревожности в мире также не стоит ожидать, так как все это негативно отражается и продолжит отрицательно влиять на мировую экономику и мировую торговлю, заключают эксперты.