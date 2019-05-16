МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. "Газпром", по предварительным данным, с 1 января по 15 мая снизил экспорт газа в страны дальнего зарубежья на 7,3% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, до 72,3 миллиарда кубометров, говорится в сообщении компании.

"В страны дальнего зарубежья 1 января — 15 мая 2019 года "Газпром" поставил, по предварительным данным, 72,3 миллиарда кубометров газа — на 7,3% меньше, чем за четыре с половиной месяца рекордного 2018 года. Вместе с тем, повышенный спрос на российский газ в этот период продемонстрировали, в частности, Венгрия — импорт вырос на 51,7%, Австрия — на 21,9%, Чехия — на 39,5%, Словакия — на 18,8%, Франция — на 5,3%, Италия — на 2,6%", — говорится в сообщении.

В нем отмечается, что с 1 по 15 мая 2019 года "Газпром" увеличил экспорт газа в страны дальнего зарубежья на 2,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В 2018 году "Газпром" увеличил экспорт газа в дальнее зарубежье на 3,8% — до рекордных 201,8 миллиарда кубометров.

Добыча газа с 1 января по 15 мая выросла на 2,1% — до 202 миллиарда кубометров, говорится в сообщении компании.

"С 1 января по 15 мая 2019 года "Газпром", по предварительным данным, добыл 202 миллиарда кубометров газа. Это на 2,1% (на 4,2 миллиарда кубометров) больше, чем за аналогичный период 2018 года", — сообщает компания.

Отмечается, что спрос на природный газ из ГТС на внутреннем рынке сократился на 3,5% (на 4,1 миллиарда кубометров).

"Газпром" по итогам 2018 года увеличил добычу газа на 5,6%, до 497,6 миллиарда кубометров, говорил в конце декабря председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер. План компании по добыче газа на 2019 год — 495,1 миллиарда кубометров.