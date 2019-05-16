МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Санкции США против проекта "Северный поток-2" и российской СПГ-индустрии усиливают угрозы энергетической безопасности России, заявил помощник секретаря Совета безопасности РФ Александр Абелин. Американцы выступают против российской энергетики, поскольку видят в ней конкурента, поэтому проталкивают интересы своих энергетических и энергосервисных компаний без оглядки на интересы даже своих ближайших союзников в Европе, сказал он. По его мнению, угроза перекрытия поставок из-за рубежа оборудования и технологий для российского топливно-энергетического комплекса (ТЭК) вполне реальна.

Ранее президент Владимир Путин утвердил новую доктрину энергетической безопасности РФ. Этим документом, в частности, предписывается обеспечить противодействие дискриминации российских компаний ТЭК на мировых энергорынках. В документе поставлен акцент на применении российских технологий, оборудования, материалов, программного обеспечения при реализации инвестиционных проектов в отраслях ТЭК для обеспечения энергобезопасности.

ЭНЕРГОПРОЕКТЫ ПОД ПРИЦЕЛОМ

Упомянутые Совбезом вызовы действительно значимы для РФ, и были актуализированы по следам подписания доктрины, говорят опрошенные агентством "Прайм" эксперты. "Де-факто это комментарий к документу – дополнительно расставлены акценты на актуальной повестке в виде санкций и противодействия бурному развитию российского рынка СПГ", — указал руководитель аналитического управления ФНЭБ Александр Пасечник.

Под прицелом проекты "Новатэка" и "Газпрома" ("Ямал- СПГ", "Сахалин-2"), а также формирующийся центр сжижения газа на Балтике. Американцы стремятся занять место на рынке газа в Европе, но пока это не те объемы и не та коммерция из-за разницы в цене с российскими поставками, рассуждает эксперт.

По его мнению, существенного влияния на реализацию "Северного потока-2" потенциальные санкции оказать не могут – уже построена половина маршрута и фактически выбрано финансирование. Более того, у проекта мощная поддержка в лице бизнеса Германии и Австрии. В этой ситуации ввод масштабных санкций нецелесообразен, поскольку, как заявил Путин, трубопровод все равно достроят.

Но возможно затягивание за счет локальных ограничений, например, к трубоукладочным судам и проволочек с разрешением на строительство от Дании. Цель – дать Украине козырь в трехсторонних переговорах о транзите газа, контракт на который заканчивается в 2019 году. Россия не против заключения нового, но спорных вопросов остается много – от объемов до сроков прокачки. Украинская сторона требует 40-45 млрд кубов газа в год на протяжении 10 лет и более, "Газпрому" же выгодно до 15 млрд кубов на несколько лет. Спор будет продолжаться и его исход пока неясен – это тоже вызов для энергобезопасности РФ.

Труднее с технологиями для реализации энергопроектов высокого уровня сложности, которых в России нет, а работа с зарубежными концернами заморожена из-за санкций, продолжает эксперт. Россия разрабатывает их, но для этого нужно время и финансирование. С другой стороны, если говорить о шельфе Арктики, то его разработка – дело не сегодняшнего дня. По словам Пасечника, она станет выгодной при нефти устойчиво дороже 100 долларов за баррель. Большинство экспертов не ожидают этого в ближней перспективе.

СОМНИТЕЛЬНЫЙ СОФТ

Кроме того, в Совбезе считают, что широкое применение иностранного софта с неконтролируемым содержимым на предприятиях ТЭК также угрожает энергетической безопасности России. По словам Абелина, возможности разработки новых технологий и производства современного оборудования в РФ есть. И такие работы уже ведутся.

"Очевидно, что проблема безопасности ТЭК выплыла, как только стали по указу министра энергетики не только обсуждать, но и воплощать идею развития "умных" энергосетей в России. Как оказалось, самое передовое ПО по "умным" сетям — иностранное. Тема применения мультиагентных систем, звучащая в последние 5 лет, чаще подается в свете сожаления, что иностранное ПО лидирует", — рассуждает доцент кафедры информатики РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Тимофеев.

В этом году проблема стала особенно актуальной как на фоне геополитики, так и в условиях возрастающего риска кибератак на промышленные предприятия. США уже давали указание отключить удаленно ПО "Лаборатории Касперского".

На физическом уровне были прецеденты, когда через устройства Cisco осуществлялось проникновение к информации с возможностью управления, и таких инцидентов становится все больше, говорит эксперт. Бум Wi-Fi породил целое поколение хакеров, специализирующихся на изобретении способов взлома беспроводной сети и атаках пользователей и корпоративной инфраструктуры. Уязвимости растут в роутерах, в новых устройствах, способных удалено проводить управление техникой.

Инциденты с использованием специализированных вирусов, таких как Stuxnet, Flame, BlackEnergy, найденных на компьютерах крупных промышленных систем, уже несколько лет являются одной из самых серьезных проблем, обсуждаемых на мероприятиях, посвященных информационной безопасности. Эксперты также подчеркивают, что риски целенаправленных атак на АСУ ТП критически важных объектов промышленности возрастают с каждым годом.

Кибератаки на энергообъекты способны не столько спровоцировать утечку информации, сколько нарушить технологический процесс и работу целой энергосистемы, уверен Тимофеев. По данным PwC, сейчас практически у половины российских предприятий энергосектора нет политики или стратегии по инфобезопасности. Решать эту ситуацию призвана, в том числе, доктрина, основные пункты которой еще раз актуализировал Совбез.