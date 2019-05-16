БЕРЛИН, 16 мая — ПРАЙМ. "Газпром" и Туркмения завершают переговоры по заключению нового контракта на покупку туркменского газа сроком до 5 лет, договоренности могут быть достигнуты в мае-июне, при этом обсуждаются различные варианты объемов закупки, и конечное решение будет зависеть от цены, сообщил журналистам замглавы Минэнерго РФ Анатолий Яновский.

"Сейчас завершаются переговоры по заключению среднесрочного контракта на срок до пяти лет, начиная, соответственно, со второго полугодия этого года", — сказал Яновский, отвечая на вопрос о дальнейшей судьбе закупок туркменского газа.

"Обсуждаются разные варианты объема. Но больше тех, которые есть сейчас", — добавил он, отметив, что переговоры должны завершиться в течение мая-июня.

При этом на вопрос, от чего будет зависеть объем, Яновский ответил: "Наверное, от цены, потому что цена же обсуждается".

"Газпром" в апреле сообщил о возобновлении покупки газа у Туркмении после трехлетнего перерыва. Отмечалось, что "Газпром экспорт" заключил с "Туркменгазом" новый контракт на покупку газа, согласно которому планирует до 30 июня купить до 1,155 миллиарда кубометров.