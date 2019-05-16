МОСКВА, 16 мая /ПРАЙМ/. Выпадающие с рынка объемы производства Антипинского НПЗ могут заменить другие заводы без серьезного ущерба для топливообеспечения внутреннего рынка, сообщили РИА Новости в Минэнерго РФ.

Ранее в четверг Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) сообщила о приостановке допуска к торгам Антипинского НПЗ из-за невыполнения поставок по заключенным договорам. В последний раз НПЗ участвовал в торгах на СПбМТСБ 19 апреля. Предприятие не выполнило ряд обязательств по поставке нефтепродуктов по контрактам, в основном речь идет о лотах в размере 60 тонн.

"Огорчает, что из-за финансовых проблем новый и технологически продвинутый Антипинский НПЗ был переведен на горячую циркуляцию и прекратил выпуск товарных нефтепродуктов. При этом в период полной загрузки с предприятия поставлялось на внутренний рынок не более 10 тысяч тонн в месяц высокооктанового автомобильного бензина пятого класса. Эти объемы могут быть замещены увеличением производства на других нефтеперерабатывающих предприятиях РФ без серьезного ущерба для топливообеспечения внутреннего рынка", — сообщили в Минэнерго.

Антипинский НПЗ (Тюмень) является базовым нефтеперерабатывающим активом группы компаний "Новый поток" (New Stream Group), которая владеет нефтяными месторождениями и объединяет активы, осуществляющие нефтепереработку и сбыт нефтепродуктов как на внутреннем, так и на внешнем рынках. НПЗ участвует в торгах на СПбМТСБ с февраля 2019 года.

В сентябре 2018 года Сбербанк стал владельцем "золотой акции" Антипинского НПЗ, а вице-президент банка Алексей Гренков стал содиректором кипрской Vikay Industrial, являющейся акционером завода. Источник сообщал РИА Новости, что Сбербанк не планирует получать операционный контроль в Антипинском НПЗ, но благодаря "золотой акции" сможет требовать согласования ряда корпоративных действий. В ноябре прошлого года Сбербанк заявил о планах ввести своих представителей в органы управления группы и получил от Федеральной антимонопольной службы РФ разрешение на участие в управлении структурами "Нового потока".