САМАРА, 17 мая /ПРАЙМ/. Самарский областной суд рассмотрит в пятницу апелляционную жалобу на арест гендиректора ООО "Нефтеперевалка" Светланы Балабай, фигуранта уголовного дела о хищении нефти и загрязнении нефтепровода "Дружба", следует из материалов на сайте суда.

Ранее управление СК по Самарской области возбудило уголовное дело в отношении шести участников преступного сообщества, которые, по версии следствия, похитили нефть на сумму не менее 1 миллиона рублей. Как считают в СК, чтобы скрыть хищения, весной 2019 года несколько подозреваемых поставили нефть, не отвечающую требованиям ГОСТ, добавив в нее хлорсодержащие соединения, в узел слива нефти у села Николаевка Волжского района Самарской области. Загрязненная нефть попала в систему магистрального трубопровода, в результате восемь резервуаров парка "Лопатино" были приведены в непригодное для эксплуатации состояние.

"Судебное заседание назначено на 09.00 (08.00 мск) 17.05.2019. Лицо по делу — Балабай С. Н.", — говорится в карточке дела.

По данным СК, фигурантами дела, помимо Балабай, являются еще пять человек. Заместитель гендиректора ООО "Нефтеперевалка" Рустам Хуснутдинов, гендиректор ООО "Петронефть Актив" Владимир Жоголев и заместитель директора ООО "Магистраль" Сергей Баландин ранее были задержаны и арестованы. Все трое пытались обжаловать свой арест, но областной суд 15 мая отказал им в удовлетворении жалоб.

Еще двое фигурантов уголовного дела – Роман Трушев, которого СМИ называют основателем ГК "Петронефть", и бывший генеральный директор ООО "Самаратранснефть-Терминал" Роман Ружечко — находятся в международном розыске. Оба 15 мая были заочно арестованы, их адвокат намерен обжаловать это решение.

Проблема с качеством нефти, поступающей из России в Белоруссию и далее по "Дружбе", возникла во второй декаде апреля, "Транснефть" признала повышенное содержание в ней хлоридов. Качественная нефть из России 2 мая поступила по "Дружбе" на белорусскую границу, а 4 мая — на станцию "Мозырь" ОАО "Гомельтранснефть Дружба".