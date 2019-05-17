МОСКВА, 17 мая – ПРАЙМ. Компания "Россети" вошла в тысячу крупнейших публичных компаний мира по версии Forbes, заняв 727 строчку.

В сообщении компании отмечается, что в условиях жесткого регулирования "Россети" смогли улучшить производственные показатели, а руководство — добиться изменений в подходах к деятельности компании. Все это, по мнению "Россетей", позволит им остаться в рейтинге.

Первая сотня рейтинга включает четыре российские компании — "Газпром", "Лукойл", Сбербанк и "Роснефть". В первую тысячу, помимо энергокомпании, вошли ВТБ, «Транснефть», «Татнефть» и «Северсталь».

Всего в рейтинге Forbes представлены 22 российские компании. В прошлом году в этот рейтинг входили 25 компаний РФ, из которых Polyus Gold, "Аэрофлот" и "Уралкалий" в этом году потеряли свои позиции.