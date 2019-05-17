МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Завершение строительства "Северного потока-2" может быть перенесено на вторую половину 2020 года при реализации проекта по третьему варианту маршрута газопровода, который в апреле потребовала рассмотреть Дания, и если Дания согласует проект ближе к концу текущего года, следует из доклада Nord Stream 2 к заявке по данному маршруту, опубликованному Датским энергетическим агентством (ДЭА).

"Разрешения были выданы в Швеции, Германии, Финляндии и России. На суше и на море строительные подготовительные работы начались в 2018 году во всех четырех вышеупомянутых странах, и прокладка трубопровода в настоящее время ведется в водах Германии, Швеции и Финляндии. Планируется, что система трубопровода будет завершена и готова к транспортировке газа во второй половине 2020 года", — говорится в докладе, который представляет собой обобщение заявки на строительство "Северного потока-2", поданной датскому регулятору 15 апреля.

Общественные слушания в Дании по третьему маршруту газопровода "Северный поток-2" пройдут 19 июня. В ходе слушаний будет рассмотрен представленный ДЭА отчет об оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) по третьему маршруту газопровода юго-восточнее острова Борнхольм, проходящему через исключительную экономическую зону Дании.

Nord Stream 2 AG 15 апреля сообщила, что подала датскому регулятору третью заявку на строительство "Северного потока-2" – теперь в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Дании к югу от острова Борнхольм. Датские власти в марте просили компанию рассмотреть именно этот вариант. В этой заявке содержится две альтернативы маршрута. При этом сейчас в регуляторе ДЭА уже находятся две заявки на строительство — по основному маршруту в территориальных водах страны к югу от острова Борнхольм и альтернативному в ИЭЗ Дании к северо-западу от Борнхольма.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его планируется достроить в 2019 году. Газопровод по плану пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны РФ, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Из этих стран Nord Stream 2 AG осталось получить разрешение на строительство только от Дании.

Проект реализует компания Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Европейские партнеры — Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — со своей стороны обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 миллионов евро каждый.