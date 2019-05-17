КИЕВ, 17 мая — ПРАЙМ. Глава национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев допускает, что РФ прекратит транзит газа через Украину 1 января 2020 года.

Ранее Коболев заявил, что "Укртрансгаз" провел совещание диспетчеров, в ходе которого проработал детали организации работы украинской газотранспортной системы в реверсном режиме, который будет задействован в случае нулевого транзита. Кроме того, он отметил, что Украине при прекращении транзита из РФ нужно к зиме накопить в подземных хранилищах (ПХГ) около 20 миллиардов кубометров газа.

"По моей оценке, которую также разделяют и наши европейские партнеры, вероятность того, что 1 января мы получим полное прекращение транзита, как это было в январе 2009 года, достаточно высокая", — приводит слова Коболева агентство УНИАН.

По его словам, остановка транзита может обернуться недополучением Украиной доходов в объеме порядка 3 миллиарда долларов в год или около 3% ВВП.

В январе в Брюсселе прошла трехсторонняя встреча РФ, Украины и ЕК по будущему транзита российского газа после 2019 года, когда истечет действующий контракт между "Газпромом" и "Нафтогазом". Никаких конкретных договоренностей, как и ожидалось, не было достигнуто, однако ЕК сделала сторонам предложение по будущему контракту, раскрыв широкой публике лишь основные вехи. По мнению ЕК, контракт должен быть подписан на срок более 10 лет, а объемы — быть привлекательными, в том числе для инвесторов, которых будут приглашать для модернизации украинской ГТС.

Вице-президент ЕК по энергосоюзу Марош Шефчович и глава Минэнерго РФ Александр Новак 30 апреля обсудили по телефону перспективы продолжения переговоров. Как сообщал РИА Новости представитель ЕК, обсуждалась возможность провести новый раунд переговоров до летних каникул. В институтах ЕС летние каникулы обычно начинаются во второй половине или конце июля.