КИЕВ, 17 мая — ПРАЙМ. Выделение газотранспортной системы (ГТС) по модели OU (ownership unbundling), предусматривающей выведение за пределы группы "Нафтогаз" как оператора, так и газотранспортных активов, ослабит переговорные позиции "Нафтогаза" с "Газпромом" по транзиту газа с 2020 года и повлечет проигрыш украинской компании в Стокгольмском арбитраже, заявил исполнительный директор "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время заседания Координационного совета по вопросам проведения реформ в топливно-энергетическом комплексе заявил, что правительство настаивает и требует от "Нафтогаз Украины" принять и реализовать необходимые решения, которые позволят завершить процесс анбандлинга (отделения функции оператора газотранспортной системы) государственной компании до конца текущего года по модели, принятой еще в июле 2016 года. Премьер-министр также отметил, что модель анбандлинга OU — наиболее приемлемая.

"Я не знаю критерии этой "приемлемости", но я могу ответственно утверждать… следствием выбора именно этой модели анбандлинга может быть проигрыш "Газпрому" в новом арбитраже, который уже инициировал "Газпром", примерно трех миллиардов долларов вместо того, чтобы выиграть у "Газпрома" 11-14 миллиардов долларов", — написал Витренко на своей странице в Facebook.

При этом он отметил, что отделение функции оператора газотранспортной системы по модели, предложенной премьером, "значительно ослабит переговорную позицию украинской стороны на трехсторонних переговорах по транзиту газа после 2019 года".

По мнению Витренко, после применения модели OU для "Газпрома" снимается реальная угроза, что если транзита через украинскую территорию не будет после 2019 года, арбитраж присудит доплатить 11-14 миллиардов долларов как следствие включения в базу расходов ускоренной амортизации и обесценения украинской газотранспортной системы при пересмотре тарифа за 2018-2019 годы.