МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Проект строительства трубопровода "Северный поток-2" совершенно точно еще можно реализовать вовремя. Как сообщил официальный представитель Nord Stream 2 AG (компания-оператор проекта) Йенс Мюллер, срок реализации — до конца 2019 года, как озвучивалось ранее. Отсрочка запуска "Северного потока-2" играет на руку Украине

Nord Stream 2 AG в материалах по третьей заявке для Дании на строительство "Северного потока-2" отметила, что в случае реализации проекта в соответствии с этой заявкой и ее согласовании Данией ближе к концу года, завершение строительства газопровода может сдвинуться на вторую половину 2020 года.

"Проект "Северный поток-2" совершенно точно может быть выполнен вовремя. В настоящее время на рассмотрении Датского энергетического агентства уже находятся две заявки по "Северному потоку-2". По обеим из них процесс одобрения, который включал консультации на уровне общественности и государственных экспертов на национальном и международном уровне показал, что все технические и экологические требования соблюдены и разрешение может быть выдано по обеим заявкам", — прокомментировал представитель компании.

При этом Мюллер подчеркнул, что Nord Stream 2 AG была вынуждена решением ДЭА подать третью заявку на строительство трубопровода. Так, в решении датского регулятора отмечалось, что компания не получит никакого ответа по уже рассмотренному ДЭА северо-западному маршруту проекта в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) страны, пока не подаст третью заявку. При этом Дания, поскольку северо-западный маршрут проходит в ИЭЗ, не имеет право запретить строительство газопровода, если он соответствует всем экологическим и техническим требованиям.

"Мы не согласны с этим решением, в частности, принимая во внимание право на свободную прокладку труб в ИЭЗ страны, согласно Конвенции ООН по морскому праву (UNCLOS 1982), участником которой является и Дания… Будучи ответственным разработчик проекта, мы должны обеспечить завершение проекта "Северный поток-2" и поэтому подали заявку одновременно с подачей апелляции в Датский апелляционный совет по энергетике. В апелляции заявляется, что решение (ДЭА — ред.) от 26 марта 2019 года является незаконным… Следовательно, оно должно быть аннулировано, таким образом, DEA сможет приступить к предоставлению разрешения на северо-западному маршруту в датской ИЭЗ без задержки", — добавил Мюллер.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его планируется достроить в 2019 году. Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны РФ, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Из этих стран Nord Stream 2 AG осталось получить разрешение на строительство только от Дании.

Nord Stream 2 AG 15 апреля сообщила, что подала датскому регулятору третью заявку на строительство "Северного потока-2" – теперь в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Дании к югу от острова Борнхольм. Датские власти в марте просили компанию рассмотреть именно этот вариант. В этой заявке содержится две альтернативы маршрута. При этом сейчас в регуляторе ДЭА уже находятся две заявки на строительство — по основному маршруту в территориальных водах страны к югу от острова Борнхольм и альтернативному в ИЭЗ Дании к северо-западу от Борнхольма.