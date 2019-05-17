МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. "Башнефть" объявила тендер на оценку рыночной стоимости 186 своих АЗС, расположенных в Оренбургской области и Башкортостане, следует из материалов компании, опубликованных на сайте закупок "Роснефти".

Как указано в материалах, список из 186 АЗС на оценку может быть дополнен и изменен в пределах 10% от общей суммы.

Представитель Башнефти пояснил РИА Новости, что оценка рыночной стоимости части АЗС – это действия "Башнефти" в рамках исполнения предписания ФАС. "В настоящий момент с ФАС продолжается совместная работа по уточнению доли рынка и определению уровня необходимого снижения присутствия компании в регионах", — отметил собеседник агентства.

"Роснефть" в 2016 году в рамках приватизации купила 60,16% обыкновенных акций (50,0755% уставного капитала) "Башнефти" за 329,7 миллиарда рублей, а в марте по итогам оферты выкупила у миноритариев акции еще почти на 50 миллиардов рублей. В итоге "Роснефти" принадлежит 69,3% голосующих акций "Башнефти". Другой крупный акционер — Башкирия, которая владеет блокирующим пакетом акций.

ФАС одобрила ходатайство "Роснефти" о приобретении акций "Башнефти", но выдала предписания с рядом требований. В частности, как отмечалось, компании следует продать автозаправочные станции в тех регионах, где совокупная доля на розничных рынках моторного топлива "Роснефти" и "Башнефти" превысит 50%.