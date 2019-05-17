МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. "Газпром" открыл на шельфе Ямала два новых месторождения c суммарными запасами газа более 500 миллиардов кубометров, говорится в сообщении компании.

"Газпром" открыл на шельфе Ямала два новых месторождения c суммарными запасами газа более 500 миллиардов кубометров. Федеральное агентство по недропользованию утвердило экспертные заключения ФБУ "Государственная комиссия по запасам" об открытии ПАО "Газпром" новых месторождений углеводородного сырья на шельфе полуострова Ямал — месторождения имени В.А. Динкова и Нярмейского месторождения", — говорится в сообщении.

В нем отмечается, что месторождение имени Динкова расположено в пределах Русановского лицензионного участка в Карском море. По величине запасов газа относится к категории уникальных: извлекаемые запасы по сумме категорий С1+С2 составляют 390,7 миллиарда кубометров. Нярмейское месторождение расположено в пределах Нярмейского лицензионного участка в Карском море. По величине запасов газа относится к категории крупных: извлекаемые запасы по сумме категорий С1+С2 составляют 120,8 миллиарда кубометров.

Суммарные запасы открытых месторождений сопоставимы с объемами годовой добычи. По итогам 2018 года "Газпром" увеличил добычу газа на 5,6%, до 497,6 миллиарда кубометров, говорил в конце декабря председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер. План компании по добыче газа на 2019 год — 495,1 миллиарда кубометров.

Лицензии на право пользования недрами Русановского и Нярмейского лицензионных участков "Газпром" получил в 2013 году. С момента получения лицензий в пределах участков выполнено 5,79 тысячи квадратных километров сейсморазведочных работ методом 3Д, в 2018 году пробурены две поисковые скважины. На шельфе Карского моря "Газпрому" принадлежат также лицензии на право пользования недрами Ленинградского и Русановского месторождений.