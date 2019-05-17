КИЕВ, 17 мая — ПРАЙМ. "Укртранснафта" временно приостановила транзит нефти по трубопроводу "Дружба", так как европейским нефтетранспортным компаниям необходимо время на подготовку для восстановления транзита у себя, сообщила в пятницу пресс-служба украинской компании.

"В связи с необходимостью европейской стороны дополнительного времени на подготовительную работу "Укртранснафта" сегодня, 17 мая, временно приостановила транзит (по "Дружбе" — ред.)", — говорится в сообщении компании в Facebook.

"Согласно запланированным мероприятиям, европейские нефтетранспортные компании до 20 мая будут проводить подготовительные мероприятия по восстановлению транзита, связанные с приемом нефти с повышенным содержанием хлорорганики в собственные резервуарные парки. Соответствующее сообщение от венгерских коллег оператор нефтетранспортной системы Украины получил 16 мая, а от словацких – 17 мая", — уточняется в сообщении.

При этом, по информации "Укртранснафты", восстановление транзита нефти в ЕС по "Дружбе" происходит в соответствии с согласованным операторами нефтепровода графиком. Компания также подтвердила, что транзит российской нефти по украинской территории будет происходить в стандартном режиме с 20 мая.