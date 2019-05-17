ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 17 мая /ПРАЙМ/. "Северсталь" и итальянская Tenaris приступят к строительству совместного предприятия по выпуску сварных труб нефтегазового сортамента в Сургуте (ХМАО — Югра) к началу 2020 года, сообщил журналистам заместитель губернатора округа Алексей Забозлаев.

О планах создания такого производства в Сургуте совместно с Tenaris "Северсталь" сообщала в феврале. Мощность предприятия по плану должна составить 300 тысяч тонн продукции в год. Ожидается, что совместное предприятие будет построено в течение двух лет. Сделку 13 мая одобрила Еврокомиссия.

"Это будет большой прорыв в части обрабатывающего производства. Компания уже приступила к разработке проектно-сметной документации. К началу следующего года начнется строительство предприятия. Ранее для реализации этого инвестиционного проекта правительством округа был выделен земельный участок на льготных условиях", — сказал Забозлаев.

По его словам, на заводе будет создано около 500 рабочих мест, при этом предполагается, что большую часть сотрудников составят жители округа.

"Югра готова предусмотреть производственные потребности при подготовке кадров нужных специальностей в образовательных учреждениях региона. Благодаря реализации таких проектов Югра постепенно меняет промышленный облик — от добывающего к обрабатывающему", — подчеркнул замглавы региона. Он добавил, что локализация производства позволит привлечь в экономику региона около 13 миллиардов рублей инвестиций в ближайшие два года.

Tenaris выпускает и поставляет сварные и бесшовные трубы, а также предоставляет сопутствующие услуги для нефтегазовой, энергетической и машиностроительной отраслей. Производство расположено в США, Аргентине, Бразилии, Канаде, Колумбии, Италии, Японии, Мексике и Румынии. Tenaris занимает почти треть мирового рынка бесшовных труб нефтепромыслового сортамента, производя в целом 4,3 миллиона тонн бесшовных и 2,6 миллиона тонн сварных труб.