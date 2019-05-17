МОСКВА, 17 мая /ПРАЙМ/. Бумаги российских компаний в пятницу закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) преимущественно в "красной зоне", свидетельствуют данные биржи.

По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" опустилась на 0,16%, до 6,4 доллара, "Новатэка" — на 0,53%, до 186 долларов, "Лукойла" — выросла на 0,27%, до 81,24 доллара. Бумаги "Газпрома" подешевели на 1,6%, до 6,15 доллара, "Газпром нефти" — на 1,1%, до 26,9 доллара.

Цена расписок "Норникеля" опустилась на 0,95%, до 20,92 доллара, НЛМК — на 0,9%, до 24,34 доллара, "Северстали" — на 0,33%, до 15,01 доллара.

Бумаги ВТБ подешевели на 0,73%, до 1,08 доллара, Сбербанка — на 0,97%, до 14,36 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", выросли в цене на 3,96%, до 21 доллара.

Цена ГДР "Магнита" сократилась на 0,61%, до 13,96 доллара, "Ленты" — на 0,42%, до 3,58 доллара. Бумаги АФК "Система" выросли в цене на 0,37%, до 2,68 доллара.