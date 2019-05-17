МОСКВА, 17 мая /ПРАЙМ/. Экспорт иранской нефти в мае упал до 500 тысяч баррелей в день или ниже на фоне санкций США, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на источники на рынке.

"Пока поставки нефти Ирана за рубеж в мае составляют 250-500 тысяч баррелей нефти в день", — ссылается агентство на два источника. Основная доля поставок осуществляется в страны Азии, отмечают они. Агентство уточняет, что неизвестно, кто является покупателем, а также направляется ли нефть конечным потребителям или на хранение. Но один из источников сообщил, что нефть экспортируется в основном в Индию и Китай, а поставки в Европу и Турцию не осуществляются.

Международное энергетическое агентство (МЭА) ранее отмечало в майском докладе, что добыча нефти в Иране в мае может упасть до минимальных уровней с 1980-х годов. В документе утверждалось, что добыча нефти в Иране в апреле упала на 130 тысяч баррелей в сутки, до 2,61 миллиона баррелей в день в результате прекращения действия послаблений для восьми стран в рамках санкций США.

США в прошлом году в одностороннем порядке вышли из ядерного соглашения с Ираном и вновь ввели санкции против Тегерана. При этом Китаю, Индии, Италии, Греции, Японии, Южной Корее, Тайваню и Турции до 2 мая 2019 года были даны исключения, то есть Штаты обязались не вводить против них санкции за покупку определенных объемов иранской нефти. В конце апреля администрация президента США Дональда Трампа объявила, что не будет продлевать эти исключения. Белый дом рассчитывает, что благодаря этому решению экспорт иранской нефти сократится до нуля.