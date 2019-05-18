АРХАНГЕЛЬСКОЕ, 18 мая — ПРАЙМ. Рабочая группа России и Белоруссии по оценке убытков из-за загрязнения нефти в нефтепроводе "Дружба" представит первые результаты в понедельник, сообщил журналистам вице-премьер России Дмитрий Козак.

По итогам переговоров вице-премьеров России и Белоруссии была достигнута договорённость о создании рабочей группы из восьми человек для оценки фактических убытков из-за ЧП в "Дружбе" и способов компенсации. По словам вице-премьера Белоруссии Игоря Ляшенко, компенсации обсуждаются двух видов – прямых и косвенных потерь.

"Она уже приступила к работе, в понедельник уже первые результаты должны быть", — сказал Козак.

Проблема с качеством нефти, поступающей из РФ в Белоруссию и далее по "Дружбе", возникла в апреле. "Транснефть" признала повышенное содержание в ней хлоридов и заявила о принятии мер для скорейшего решения проблемы. Польша и Украина, через которые нефть по "Дружбе" идет транзитом в другие страны Европы, остановили прием нефти 24 и 25 апреля соответственно. Качественная нефть из РФ 2 мая поступила по "Дружбе" на белорусскую границу. Украинская "Укртранснафта" сообщила, что 11 мая восстановила транзит нефти в Европу.

Глава Минэнерго РФ Александр Новак в среду сказал журналистам, что издержки ситуации с нефтепроводом "Дружба" будут определены в течение месяца и что общий ущерб от загрязнения нефти может быть меньше 100 миллионов долларов.