ДЖИДДА (Саудовская Аравия), 18 мая — ПРАЙМ. Добыча нефти в Ливии на текущий момент составляет около 1,3 миллиона баррелей в сутки, однако она может упасть на 95% из-за военных действий в стране, заявил глава ливийской Национальной нефтяной корпорации (NOC) Мустафа Саналла.

"Текущий уровень добычи составляет около 1,3 миллиона баррелей в сутки", — сказал Саналла журналистам.

"К сожалению, если текущая ситуация продолжится в таком ключе, то я боюсь, около 95% добычи может быть потеряно", — ответил он на вопрос о том, привели ли боевые действия в Ливии к потере добычи и экспорта нефти.

После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент под руководством Агили Салеха, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия (ПНС) во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией.

Командующий ЛНА Халифа Хафтар 4 апреля приказал своим силам начать наступление на столицу для ее "освобождения от террористов". Лояльные правительству в Триполи вооруженные формирования объявили о начале ответной операции "Вулкан гнева". В настоящее время в районе столицы Ливии продолжаются позиционные бои. По данным ВОЗ, число погибших в результате боев превысило 450 человек, более 2,1 тысячи получили ранения.