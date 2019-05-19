МИНСК, 19 мая — ПРАЙМ. Белоруссия хочет от РФ увеличения поставок российской нефти на НПЗ "Нафтан" в максимально короткие сроки, заявил в воскресенье вице-премьер республики Игорь Ляшенко.

"Мы … проинформировали наших российских коллег, что белорусская сторона готова принимать для переработки в ОАО "Нафтан" больший, чем сейчас, объем российской нефти, поставляемой по маршруту Невель – Полоцк – ОАО "Нафтан", и предлагает в максимально короткие сроки увеличить объем ее поставки, не увязывая данный шаг с выполнением других мероприятий", — заявил Ляшенко журналистам.

В пятницу госконцерн "Белнефтехим" сообщил, что прокачка качественной нефти из России на НПЗ в белорусском Мозыре осуществляется в объеме, требуемом для его полной загрузки, в то время как загрузка на второй белорусский НПЗ, "Нафтан", по-прежнему снижена. Уточнялось, что объема чистой нефти, поступающей на "Нафтан" по нефтепроводу "Сургут — Полоцк", не хватает для полной загрузки, а трубопровод "Унеча — Полоцк", по которому на "Нафтан" ранее поставлялась нефть, заполнен загрязненной хлоридами нефтью и простаивает.

Проблема с качеством нефти, поступающей из РФ в Белоруссию и далее по "Дружбе", возникла во второй декаде апреля. "Транснефть" признала повышенное содержание в ней хлоридов и заявила о принятии мер для скорейшего решения проблемы. Польша и Украина, через которые нефть по "Дружбе" идет транзитом в другие страны Европы, остановили прием нефти 24 и 25 апреля соответственно. Качественная нефть из РФ 2 мая поступила по "Дружбе" на белорусскую границу.