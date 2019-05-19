МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Уже четыре пятых от общего объема капитальных затрат на строительство газопровода "Северный поток-2" профинансировано, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

По его словам, работа ведется ритмично, и атмосфера вокруг проекта "неплохая". "Четыре пятых объема капитальных затрат уже профинансировано", — сказал Миллер.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток трубопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его планируется достроить в 2019 году. Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Из этих стран оператору проекта — компании Nord Stream 2 AG осталось получить разрешение на строительство только от Дании.

Единственным акционером Nord Stream 2 AG является "Газпром". Европейские партнеры — Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — со своей стороны обязались профинансировать "Северный поток — 2" суммарно на 50%, то есть на 950 миллионов евро каждый. "Газпром" же предоставляет другую половину средств — 4,75 миллиарда евро. Общая стоимость проекта оценивается в 9,5 миллиарда евро.