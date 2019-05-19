ДЖИДДА (Саудовская Аравия), 19 мая — ПРАЙМ. Партнерство ОПЕК+ надо расширять на другие вопросы, включая инвестиционные, технологические и экологические, заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак на открытии заседания министерского комитета по мониторингу ОПЕК+.

"Партнерство ОПЕК+ не стоит ограничивать лишь анализом рынка и согласованием объемов добычи. Не менее важны и другие вопросы, представляющие взаимный интерес, в том числе инвестиционные, технологическое сотрудничество и координация позиций по экологической повестке", — сказал Новак.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года о сокращении добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года. Затем в июне 2018 года, когда цены бурно росли в ожидании жестких санкций США против Ирана, было решено по сути нарастить добычу на 1 миллион баррелей в сутки. Однако после неожиданно широких исключений Штатов для покупателей иранской нефти альянс вернулся к сокращению добычи — на первое полугодие 2019 года оно согласовано в 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года.