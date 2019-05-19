ДЖИДДА (Саудовская Аравия), 19 мая — ПРАЙМ. Совместные действия ОПЕК+ продолжают оказывать положительное воздействие на конъюнктуру мирового нефтяного рынка, сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак.

"Наши совместные действия продолжают оказывать положительное воздействие на конъюнктуру мирового нефтяного рынка. Совершенно очевидно, что наши действия на декабрьской встрече позволили избежать перекосов на рынке, значительного превышения предложения над спросом и как следствие значительное сокращение котировок",- сказал Новак на открытии министерского заседания комитета ОПЕК+" в Джидде.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года о сокращении добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года. Затем в июне 2018 года, когда цены бурно росли в ожидании жестких санкций США против Ирана, было решено по сути нарастить добычу на 1 миллион баррелей в сутки. Однако после неожиданно широких исключений Штатов для покупателей иранской нефти альянс вернулся к сокращению добычи — на первое полугодие 2019 года оно согласовано в 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года.