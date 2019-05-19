Новак провел в Джидде встречу с министром энергетики Алжира
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ДЖИДДА (Саудовская Аравия), 19 мая /ПРАЙМ/. Глава Минэнерго РФ Александр Новак провел в воскресенье в Джидде встречу с министром энергетики Алжира Мухамедом Аркабом, говорится в сообщении российского министерства.
"Александр Новак на встрече с министром энергетики Алжира Мухамедом Аркабом",- говорится в сообщении министерства в Твиттер.
Позже Минэнерго РФ сообщило, что в ходе встречи главы энергетических ведомств обсудили широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества России и Алжира в части добычи углеводородов и электроэнергетики.
"Сотрудничество с Алжиром в сфере энергетики в целом поступательно развивается. Алжир является одним из наших важнейших партнеров России в регионе Северной Африки", — приводятся в сообщении слова Новака.
Отмечается также, что речь шла о взаимодействии в рамках соглашения ОПЕК+.
В завершение встречи глава Минэнерго России пригласил Мухамеда Аркаба принять участие в очередном Петербургском международном экономическом форуме, который пройдет в Санкт-Петербурге с 6 по 8 июня 2019 года, а также в "Российской энергетической неделе", запланированной к проведению со 2 по 5 октября 2019 года в Москве.
https://1prime.ru/energy/20190519/829987837.html