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ДЖИДДА (Саудовская Аравия), 19 мая /ПРАЙМ/. Глава Минэнерго РФ Александр Новак провел в воскресенье в Джидде встречу с министром энергетики Алжира Мухамедом Аркабом, говорится в сообщении российского министерства.

"Александр Новак на встрече с министром энергетики Алжира Мухамедом Аркабом",- говорится в сообщении министерства в Твиттер.

Позже Минэнерго РФ сообщило, что в ходе встречи главы энергетических ведомств обсудили широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества России и Алжира в части добычи углеводородов и электроэнергетики.

"Сотрудничество с Алжиром в сфере энергетики в целом поступательно развивается. Алжир является одним из наших важнейших партнеров России в регионе Северной Африки", — приводятся в сообщении слова Новака.

Отмечается также, что речь шла о взаимодействии в рамках соглашения ОПЕК+.

В завершение встречи глава Минэнерго России пригласил Мухамеда Аркаба принять участие в очередном Петербургском международном экономическом форуме, который пройдет в Санкт-Петербурге с 6 по 8 июня 2019 года, а также в "Российской энергетической неделе", запланированной к проведению со 2 по 5 октября 2019 года в Москве.