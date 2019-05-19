ДЖИДДА (Саудовская Аравия), 19 мая /ПРАЙМ/. Комитет ОПЕК+ не принимал решения по дальнейшей судьбе сделки по сокращению добычи нефти, рекомендовал странам дождаться июня, заявил журналистам министр нефти Нигерии Эммануэль Качикву.

В воскресенье в Джидде прошла очередная встреча министерского комитета по мониторингу сделки ОПЕК+. В июне в Вене пройдут министерские встречи стран ОПЕК и ОПЕК+, на которых государства будут определяться с дальнейшими перспективами сделки.

"Решения не было, это было бы не правильно. Рекомендация заключалась в том, что когда мы встретимся в июне — мы обсудим все снова", — сказал Качикву, отвечая на вопрос об обсуждении на заседании министерского мониторингового комитета ОПЕК+ возможности продления нефтяного соглашения.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года о сокращении добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года. Затем в июне 2018 года, когда цены бурно росли в ожидании жестких санкций США против Ирана, было решено по сути нарастить добычу на 1 миллион баррелей в сутки. Однако после неожиданно широких исключений Штатов для покупателей иранской нефти альянс вернулся к сокращению добычи — на первое полугодие 2019 года оно согласовано в 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года.