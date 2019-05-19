ДЖИДДА (Саудовская Аравия), 19 мая /ПРАЙМ/. Комитет ОПЕК+ рекомендовал дальше мониторить рынок нефти, конкретные параметры сделки на второе полугодие будут обсуждаться в июне, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак по итогам заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+.

"Рекомендовали дальше мониторить рынок. В июне будем обсуждать уже более детально конкретные предложения по рекомендациям на второе полугодие с учетом того, что сейчас много неопределенностей и надо еще более точно спрогнозировать, что будет во втором полугодии", — сказал Новак журналистам после заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+.

"Сошлись во мнении, что нужно продолжать совместную работу во втором полугодии, а по конкретным параметрам и цифрам — это уже уточним в июне-месяце", — добавил глава Минэнерго РФ.