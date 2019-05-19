ДЖИДДА (Саудовская Аравия), 19 мая /ПРАЙМ/. Комитет ОПЕК+ считает возможной опцию смягчения ограничения добычи нефти в связи с летним спросом, но объем не обсуждался, заявил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.

"Мы не предлагали (вариант возращения выполнения сделки к 100% уровню — ред.). Мы рассматривали в целом баланс спроса и предложения. Говорили, что такая опция смягчения параметров сделки возможна в связи с летним спросом, но в каком объёме конкретно не обсуждали", — сказал Новак по итогам заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+.