ДЖИДДА (Саудовская Аравия), 19 мая /ПРАЙМ/. Коммерческие запасы нефти в мире в настоящий момент превышают средний пятилетний уровень на 13 миллионов баррелей, заявил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.

"Относительно среднего пятилетнего значения — 13 миллионов баррелей лишние. И сегодня обсуждали, что этот объём за последнее время несколько вырос", — сказал Новак по итогам заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+.