ДЖИДДА (Саудовская Аравия), 19 мая /ПРАЙМ/. Министр энергетики РФ Александр Новак провел встречу с министром нефти Венесуэлы Мануэлем Кеведо на полях встречи министерского мониторингового комитета ОПЕК+, говорится в сообщении в официальном аккуанте Минэнерго РФ в Твиттер.

"Александр Новак встретился с министром нефти Венесуэлы Мануэлем Кеведо", — говорится в сообщении.

В воскресенье в Джидде проходит очередная встреча министерского комитета по мониторингу сделки ОПЕК+.