ДЖИДДА (Саудовская Аравия), 19 мая /ПРАЙМ/. Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ на заседании в воскресенье не обсуждал возможное замещение иранской нефти на рынке, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

На вопрос, обсуждалось ли на сегодняшнем заседании странами ОПЕК+ возможное замещение объемов иранской нефти на рынке, Новак ответил: "Мы рассматриваем в целом объем баланса спроса и предложения. Говорить отдельно об иранских объемах мы считаем не совсем корректным".

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года о сокращении добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года. Затем в июне 2018 года, когда цены бурно росли в ожидании жестких санкций США против Ирана, было решено по сути нарастить добычу на 1 миллион баррелей в сутки. Однако после неожиданно широких исключений Штатов для покупателей иранской нефти альянс вернулся к сокращению добычи — на первое полугодие 2019 года оно согласовано в 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года.

В конце апреля текущего года администрация президента США Дональда Трампа объявила, что не будет продлевать исключения для покупателей иранской нефти.