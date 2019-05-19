ДЖИДДА (Саудовская Аравия), 19 мая /ПРАЙМ/. Министр энергетики РФ Александр Новак не исключает дефицита нефти на мировом рынке летом из-за сезонного роста спроса, ОПЕК+ надо будет оперативно на него реагировать.

"Дефицит на рынке летом возможен и спрос вырастет как в предыдущие годы, он обычно растет относительно зимнего периода на 2 миллиона баррелей в сутки. Надо оперативно реагировать, чтобы не допустить дефицит", — заявил Новак журналистам по итогам заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+.