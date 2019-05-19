ДЖИДДА (Саудовская Аравия), 19 мая /ПРАЙМ/. Комитет ОПЕК+ отметил сохранение неопределенности на мировом рынке нефти, в том числе из-за геополитики и торговых переговоров, говорится в коммюнике по итогам заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+.

"Анализируя текущие условия и макроэкономическую ситуацию на рынке нефти, комитет также отметил, что на рынке сохраняется неопределенность, включая торговые переговоры, монетарную политику и геополитические изменения", — говорится в документе.

В воскресенье в Джидде прошла очередная встреча министерского комитета по мониторингу сделки ОПЕК+. В июне в Вене пройдут министерские встречи стран ОПЕК и ОПЕК+, на которых государства будут определяться с дальнейшими перспективами сделки.

ОПЕК и ряд не входящих в эту организацию стран (ОПЕК+) в конце 2018 года решили модернизировать условия соглашения о сокращении добычи нефти, действующего с начала 2017 года. Страны договорились о снижении своей добычи суммарно на 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, из которых 228 тысяч приходятся на Россию. Новое соглашение рассчитано на первое полугодие 2019 года.