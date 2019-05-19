ДЖИДДА (Саудовская Аравия), 19 мая /ПРАЙМ/. Страны ОПЕК+ привержены курсу на снижение коммерческих запасов нефти в мире, в июне обсудят различные варианты по будущему сделки по сокращению добычи, сообщил журналистам министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих.

"Есть консенсус, что нужно сохранить курс на аккуратное снижение запасов нефти", — сказал аль-Фалих по итогам заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+, отметив, что это курс на ближайшее время.

"Но в чем мы не уверены, это в том, какой конкретно механизм будет применяться к добыче. Мы обсудим несколько опций в июне", — добавил он.

В июне в Вене пройдут министерские встречи стран ОПЕК и ОПЕК+, на которых государства будут определяться с дальнейшими перспективами сделки.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года о сокращении добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года. Затем в июне 2018 года, когда цены бурно росли в ожидании жестких санкций США против Ирана, было решено по сути нарастить добычу на 1 миллион баррелей в сутки. Однако после неожиданно широких исключений Штатов для покупателей иранской нефти альянс вернулся к сокращению добычи — на первое полугодие 2019 года оно согласовано в 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года.