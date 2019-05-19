ДЖИДДА (Саудовская Аравия), 19 мая /ПРАЙМ/. Ситуация с нефтепроводом "Дружба" не повлияла на баланс спроса и предложения на рынке нефти, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.

"Мы не видим того, чтобы ситуация повлияла на баланс спроса и предложения, поскольку экспорт из России продолжал осуществляться… в том числе и ситуация по ценам довольно стабильная в последний месяц", — ответил Новак на соответствующий вопрос.

Проблема с качеством нефти в "Дружбе " возникла в апреле, когда загрязненное хлоридами топливо попало в трубопроводную систему в Самарской области. Нефть из " Дружбы ", в частности, после станции "Унеча" в Брянской области поступает далее в "Балтийскую трубопроводную систему-2", следуя по территории России в морской порт Усть-Луга в Ленинградской области. Минэнерго РФ сообщало, что загрузка в танкеры кондиционной нефти в этом порту возобновилась 10 мая. Сама "Дружба" после "Унечи" далее идет двумя ветками на территорию Белоруссии. На белорусскую границу качественная нефть по "Дружбе" поступила 2 мая.