МОСКВА, 19 мая /ПРАЙМ/. Постепенное наращивание добычи нефти странами ОПЕК+ является одним из вариантов будущего сделки во втором полугодии, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак после заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+.

"Если говорить о втором полугодии, то договорились о том, что в июне-месяце пройдет очередная встреча министерская, на которой мы обсудим ситуацию на рынке более детально. Было поручено техническому комитету в течение месяца провести (оценку — ред.), несколько вариантов развития событий… Тогда можно будет во второй половине июня говорить о вариантах совместных действий на второе полугодие", — рассказал Новак в интервью телеканалу "Россия 24".

"Мы не исключаем, что на рынке с учетом роста спроса появится дефицит в летний период. И один из вариантов, который может быть, — это постепенное наращивание добычи для того, чтобы обеспечить спрос со стороны потребителей", — отметил российский министр.