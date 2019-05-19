ДЖИДДА, 19 мая /ПРАЙМ/. Странам ОПЕК+ приходится ограничивать добычу нефти даже в условиях санкций против Ирана и сложной ситуации в Ливии и Венесуэле, поскольку рынок достаточно обеспечен предложением, заявил министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих.

"Несмотря на санкции (против Ирана — ред.), несмотря на перебои в поставках в Ливии, Венесуэле, нам все равно приходится ограничивать добычу, поскольку на рынке предложения достаточно", — сказал аль-Фалих в ходе пресс-конференции по итогам заседания мониторингового комитета ОПЕК+.

В воскресенье в Джидде прошла очередная встреча министерского комитета по мониторингу сделки ОПЕК+. В июне в Вене пройдут министерские встречи стран ОПЕК и ОПЕК+, на которых государства будут определяться с дальнейшими перспективами сделки.