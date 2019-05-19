МОСКВА, 19 мая /ПРАЙМ/. Россия имеет возможности увеличить поставки нефти потребителям и рассматривает такую опцию, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак после заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+.

"В летний период, на мой взгляд, запасы должны падать и на рынке возникает дефицит, который требует обеспечения предложением. Поэтому Россия в данном случае имеет возможности для потребителей в случае необходимости увеличить объемы поставок, и мы такую опцию рассматриваем", — сказал Новак в интервью телеканалу "Россия 24".