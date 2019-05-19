ДЖИДДА (Саудовская Аравия), 19 мая /ПРАЙМ/. Никто точно не знает, сколько нефти производит и экспортирует Иран, многие поставки остаются незамеченными, заявил министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих.

"Никто точно не знает, сколько производит и экспортирует (нефти — ред.) Иран. Я думаю, что это очень-очень спекулятивная информация", — сказал аль-Фалих в ходе пресс-конференции по итогам заседания мониторингового комитета ОПЕК+.

США в прошлом году в одностороннем порядке вышли из ядерного соглашения с Ираном и вновь ввели санкции против Тегерана. При этом Китаю, Индии, Италии, Греции, Японии, Южной Корее, Тайваню и Турции до 2 мая 2019 года были даны исключения, то есть Штаты обязались не вводить против них санкции за покупку определенных объемов иранской нефти. В конце апреля администрация президента США Дональда Трампа объявила, что не будет продлевать эти исключения. Белый дом рассчитывает, что благодаря этому решению экспорт иранской нефти сократится до нуля.