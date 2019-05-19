ДЖИДДА (Саудовская Аравия), 19 мая /ПРАЙМ/. Саудовская Аравия поддерживает позицию России пока не принимать решения о судьбе сделки ОПЕК+ на второе полугодие, заявил министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих.

"Россия хочет пока оставить открытым вопрос о том, что нам делать во втором полугодии. Мы поддерживаем это, решение нельзя принимать, пока у нас не будет больше данных, более точных прогнозов", — сказал аль-Фалих в ходе пресс-конференции по итогам заседания мониторингового комитета ОПЕК+.

В воскресенье в Джидде прошла очередная встреча министерского комитета по мониторингу сделки ОПЕК+. В июне в Вене пройдут министерские встречи стран ОПЕК и ОПЕК+, на которых государства будут определяться с дальнейшими перспективами сделки.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года о сокращении добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года. Затем в июне 2018 года, когда цены бурно росли в ожидании жестких санкций США против Ирана, было решено по сути нарастить добычу на 1 миллион баррелей в сутки. Однако после неожиданно широких исключений Штатов для покупателей иранской нефти альянс вернулся к сокращению добычи — на первое полугодие 2019 года оно согласовано в 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года.