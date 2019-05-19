БАКУ, 19 мая /ПРАЙМ/. Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов считает, что сделка ОПЕК+ позитивна для рынка, особенно для цен нефти, при решении о ее будущем в июне важно провести анализ и учесть геополитику.

В воскресенье в Джидде прошла очередная встреча министерского комитета по мониторингу сделки ОПЕК+. В июне в Вене пройдут министерские встречи стран ОПЕК и ОПЕК+, на которых государства будут определяться с дальнейшими перспективами сделки.

"На встрече главы минэнерго Азербайджан с генсеком ОПЕК Мохаммедом Баркиндо главной темой была ситуация на рынке нефти. Пярвиз Шахбазов отметил, что высокий уровень выполнения обязательств в рамках формата ОПЕК+ является успехом сотрудничества. По его словам, Азербайджан в январе-апреле выполнил свои обязательства на 130%", — сообщает пресс-служба министерства.

По словам министра, "выполнение обязательств по ОПЕК+ положительно сказывается на рынке нефти, в особенности на ценах на нефть".

Шахбазов также заявил на встрече, "что в июне, принимая решения для второго полугодия, необходимо учесть геополитические и экономические аспекты, провести глубокий, всесторонний анализ".

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года о сокращении добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года. Затем в июне 2018 года, когда цены бурно росли в ожидании жестких санкций США против Ирана, было решено по сути нарастить добычу на 1 миллион баррелей в сутки. Однако после неожиданно широких исключений Штатов для покупателей иранской нефти альянс вернулся к сокращению добычи — на первое полугодие 2019 года оно согласовано в 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года.