МОСКВА, 20 мая /ПРАЙМ/. Компания "Новатэк" обсуждает с суперверфью "Звезда" и "Совкомфлотом" создание еще четырех газовозов серии из 15 судов для проекта "Арктик СПГ-2", твердый контракт может быть заключен летом, сообщили РИА Новости источники в отрасли.

В январе представители Минпромторга РФ рассказали агентству, что "Новатэк" в конце 2018 года заключил предварительной договор с "ССК "Звезда" на строительство 14 судов-газовозов для проекта "Арктик СПГ-2". Представители "Новатэка", в свою очередь, сообщили, что тендер среди судовладельцев проводится, и компания рассчитывает, что по его итогам "Совкомфлот" возьмет на себя большое количество заказов.

"Есть предварительная договоренность между "Новатэком", "Звездой" и "Совкомфлотом" о строительстве и эксплуатации еще четырех (газовозов ледового класса Arc7 для проекта "Арктик СПГ-2" – ред.), контракт может быть заключен летом, переговоры ведутся", — сообщают источники.

Они также отмечают, что суда планируется поставить до 2025 года, а строить их будут в кооперации с корейскими верфями. По оценке экспертов, стоимость четырех судов на "Звезде" может составить порядка 2 миллиардов долларов. "При постройке в Корее стоимость одного судна составила бы 320-330 миллионов долларов. На" Звезде" — от 400 до 600 миллионов долларов в зависимости от серийности судна и уровня локализации в РФ. Если брать усредненный показатель, общая стоимость четырёх судов на верфи "Звезда" составит порядка 2 миллиардов долларов", — рассказал РИА Новости глава Infoline-Аналитики Михаил Бурмистров.

В апреле "Звезда" и "Совкомфлот" заключили контракт на строительство пилотного судна-газовоза для проекта "Арктик СПГ-2". В соответствии с контрактом дата поставки судна – первый квартал 2023 года. Таким образом, всего для проекта "Арктик СПГ-2" на "Звезде" планируется построить 15 газовозов.

"Арктик СПГ-2" — второй проект "Новатэка", связанный с производством сжиженного природного газа (СПГ), после "Ямала СПГ". Его планируется реализовать на базе Утреннего месторождения в ЯНАО. В рамках проекта планируется построить три технологические линии мощностью 6,6 миллиона тонн каждая (19,8 миллиона тонн СПГ в год). Ожидаемый срок запуска первой линии — 2022-2023 годы, с последующим запуском остальных линий в 2024 и 2025 годах.