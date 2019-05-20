МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. ООО "Арктик СПГ-2" и британская TechnipFMC подписали контракт на проектирование, закупку, поставку, строительство и ввод в эксплуатацию завода по сжижению природного газа мощностью 19,8 миллиона тонн в год в рамках проекта "Арктик СПГ-2", запуск первой линии проекта предполагается в 2023 году, сообщает пресс-служба "Новатэка".

Условия контракта предусматривают запуск первой линии проекта в 2023 году.

"Мы уверены, что накопленный опыт взаимного сотрудничества по строительству заводов СПГ в Арктической зоне также обеспечит успешную и своевременную реализацию нашего нового проекта Arctic LNG 2", — приводятся в сообщении слова председателя правления "Новатэка" Леонида Михельсон.

"Арктик СПГ-2" — второй проект "Новатэка", связанный с производством сжиженного природного газа, после "Ямала СПГ". Он будет реализован на базе Утреннего месторождения в ЯНАО. В рамках проекта планируется построить три технологические линии мощностью 6,6 миллиона тонн каждая (19,8 миллиона тонн СПГ в год). Ожидаемый срок запуска первой линии — 2022-2023 годы, с последующим запуском остальных линий в 2024 и 2025 годах. "Арктик СПГ-2" владеет лицензией на экспорт СПГ. Среди участников проекта "Новатэк" (90%) и Total (10%).