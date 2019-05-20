МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Минфин РФ рассчитывает до конца недели согласовать с Минэнерго параметры демпфирующего механизма на 2020 год, призванного сдерживать цены на топливо на внутреннем рынке в рамках завершения налогового маневра, сообщил журналистам глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов.

"С Минэнерго мы должны досогласовать детали. Я думаю, что до конца недели уже досогласуем, будем вносить поправками. Формулу осталось досогласовать. Начиная с 2020 года она будет действовать", — сказал он.

Сазанов отметил, что пока нет окончательного решения, деталей параметра он озвучить не может.

Глава департамента добавил, что министерства подготовят соответствующие поправки в законодательство, которые нужно успеть принять в весеннюю сессию Госдумы. "Выберем (текущий — ред.) законопроект, в него внесем как поправки ко второму чтению. Это не будет разработка отдельного законопроекта. Минэнерго со своей стороны возьмет вопрос согласования с нефтяными компаниями. После того, как это все будет достигнуто, мы поправками ко второму чтению реализуем это", — добавил он.

В 2019 году в России стартовало завершение налогового маневра в нефтяной отрасли. Среди прочего в маневре есть так называемый демпфирующий механизм, призванный сдерживать цены на топливо внутри РФ. В общих чертах, если экспортная цена бензина и дизтоплива выше внутрироссийской, то государство выплатит нефтекомпаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в РФ. А если российские цены будут выше экспортных, то нефтяники поделятся с государством частью своей сверхприбыли.

В марте по итогам совещания в правительстве РФ было предложено уточнить механизм обратного акциза в рамках налогового маневра, в частности, по цене отсечения для бензина и дизельного топлива в рамках демпфирующего механизма, а также ввести мягкое лицензирование экспорта нефти и нефтепродуктов.

По словам Сазанова, Минфин РФ рассчитывает, что сумма компенсаций из ФНБ нефтяникам по демпферу в 2020 году будет в среднем как в 2019 году.

"У нас сейчас есть выпадающие доходы, в смысле те траты, которые есть у ФНБ. Надеемся, что уложимся в рамках этого лимита", — сказал он, отвечая на вопрос о параметрах компенсаций нефтяникам по демпферному механизму в 2020 году.

"Это все зависит от цены нефти. Там даже при сегодняшнем уровне демпфера она может быть и больше, меньше. Мы обсуждаем и надеемся остаться в тех же суммах по компенсации из ФНБ", — добавил он.

Ранее Минфин РФ сообщил, что в 2019 году уровень компенсаций из ФНБ нефтяникам составит 400-450 миллиардов рублей. В настоящее время министерство совместно с Минэнерго обсуждает параметры действия демпферного механизма в последующие годы.