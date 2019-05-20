МОСКВА, 20 мая /ПРАЙМ/. Мировые цены на нефть в понедельник вечером торгуются разнонаправленно, сорт Brent перешел к удешевлению, в то время как аналитики предлагают дождаться окончательного решения по сделке ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 21.37 мск стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,32%, до 71,99 доллара за баррель, стоимость июльских фьючерсов на WTI — росла на 0,57%, до 63,29 доллара.

Очередная встреча министерского комитета по мониторингу сделки ОПЕК+ состоялась в минувшее воскресенье в Джидде, Саудовской Аравии. Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что большинство министров, присутствовавших на заседании комитета, выступили за продление сделки на второе полугодие с текущими параметрами.

В то же время агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что сценарии конфигурации сделки во втором полугодии предусматривают увеличение добычи нефти.

"Существенный рост (цен на нефть — ред.) не пошел дальше, поэтому инвесторы фиксируют выигрыш… Рынок не хочет рисковать, опережая события (по дальнейшему оформлению сделки ОПЕК+ — ред.)", — приводит агентство Рейтер слова аналитика Tradition Energy Джина Макгиллиана (Gene McGillian).

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года о сокращении добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года. Затем в июне 2018 года, когда цены бурно росли в ожидании жестких санкций США против Ирана, было решено по сути нарастить добычу на 1 миллион баррелей в сутки. Однако после неожиданно широких исключений Штатов для покупателей иранской нефти альянс вернулся к сокращению добычи — на первое полугодие 2019 года оно согласовано в 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года.