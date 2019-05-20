МЕХИКО, 20 мая /ПРАЙМ/. Дефицит бензина наблюдается последние дни во многих регионах нефтедобывающей Венесуэлы.

"В Каракасе больших проблем нет, но в штатах Сулия, Мерида, Трухильо, Лара, Фалькон, Тачира есть дефицит бензина", — заявил РИА Новости источник в полиции столицы Венесуэлы.

В социальных сетях опубликованы видео, на которых видны многокилометровые очереди на заправки. Некоторым автомобилистам, проводящих в них по суткам и больше, приходится и спать в машинах, а также толкать их вручную из-за того, что топливо уже закончилось.

При этом государственная нефтяная компания PDVSA опровергла данные о дефиците топлива. Как сообщает местное издание Universal, компания уверена в возможности обеспечения бензином всей страны без задержек.

Последний раз бензиновый кризис отмечался в Венесуэле в марте 2017 года. Тогда у АЗС в Каракасе и других городах образовывались огромные очереди из автомобилей.

Венесуэла считается страной с самым дешевым в мире бензином, который стоит после деноминации ничтожную сумму от 0,00001 до 0,00006 боливара за литр в зависимости от марки при курсе доллара в 5,5 тысячи боливаров за доллар. Фактически бензин в стране бесплатен.

Изначально власти Венесуэлы планировали сделать стоимость бензина рыночной при условии компенсаций местным жителям для борьбы с контрабандой топлива (потери от контрабанды оцениваются в 18 миллиардов долларов в год). Однако в итоге пока эта идея так и осталась не реализованной, так как в стране с минимальной зарплатой в 40 тысяч боливаров (7,2 доллара) это могло бы привести к серьезным социальным протестам.