МИНСК, 20 мая /ПРАЙМ/. Глава белорусского госконцерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков заявил, что у Минска и Москвы нет несогласованных вопросов, которые могли бы помешать реализации дорожной карты по урегулированию ситуации с поставками нефти, возникшей после загрязнения магистрального нефтепровода "Дружба".

На прошлой неделе по итогам переговоров вице-премьеров Белоруссии и России Игоря Ляшенко и Дмитрия Козака была достигнута договоренность о создании рабочей группы из восьми человек для оценки фактических убытков из-за ЧП в "Дружбе" и способов компенсации. Представитель Козака Илья Джус в понедельник сообщил, что рабочая группа согласовала комплекс первоочередных мероприятий по восстановлению поставок российской нефти по нефтепроводу "Дружба".

"Нет несогласованных вопросов, которые бы нам не позволяли двигаться по этой дорожной карте. Есть нюансы технического характера", — цитирует Рыбакова в понедельник госагентство Белта. В понедельник в Москве он принял участие в переговорах по нефтяной тематике.

По словам Рыбакова, базовый технический вариант дорожной карты не претерпел никаких изменений, обсуждение велось по нюансам. Глава концерна отметил, что сегодня стороны еще раз сверили позиции. "Белорусская сторона с 19 мая ее уже реализовывает… Первым этапом идут документарные вещи: всю эту неделю мы должны обеспечить поддержку реализации этой карты юридическими документами, договорными отношениями", — сказал он.

Как сообщил глава концерна, в этом документе есть "четкое понимание", каким образом в последующем обеспечить загрузку белорусского НПЗ "Нафтан", которая была определена помесячно годовым бизнес-планом. Рыбаков отметил, что в Минске рассчитывают на скорейшее возобновление штатной загрузки "Нафтана".

Говоря о возобновлении транзита российской нефти в направлении Европы, глава "Белнефтехима" отметил, что решение этого вопроса зависит не только от Белоруссии. По его словам, Минск готов задействовать все технические возможности и видит, "как это делать", но "дальше уже речь идет о сопредельных государствах и их возможностях". Он добавил, что белорусская сторона ожидает, когда начнутся соответствующие мероприятия по возобновлению транзита.

Проблема с качеством нефти, поступающей из РФ в Белоруссию и далее по "Дружбе", возникла во второй декаде апреля. "Транснефть" признала повышенное содержание в ней хлоридов и заявила о принятии мер для скорейшего решения проблемы. Польша и Украина, через которые нефть по "Дружбе" идет транзитом в другие страны Европы, остановили прием нефти 24 и 25 апреля соответственно. Качественная нефть из России 2 мая поступила по "Дружбе" на белорусскую границу.

В пятницу "Белнефтехим" сообщил, что транзитные прокачки нефти Белоруссией в направлении Украины приостановлены из-за отсутствия свободных резервуаров на украинской территории для откачки "грязной" нефти, находящейся в трубопроводе "Дружба". В воскресенье глава Минэнерго РФ Александр Новак сообщил, что прокачка чистой российской нефти по "Дружбе" в сторону Польши начнется в понедельник. В понедельник, 20 мая, в "Белнефтехиме" РИА Новости заявили, что Белоруссия ждет подтверждения от Украины и Польши для возобновления транзита российской нефти по "Дружбе", готовность для этого есть.