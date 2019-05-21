АШХАБАД, 21 мая /ПРАЙМ/. Десятый международный газовый конгресс и отраслевая выставка откроются во вторник в Национальной туристической зоне "Аваза" на туркменском побережье Каспийского моря, сообщает сайт нефтегазовой отрасли Туркменистана.

Организаторами газового форума выступают государственный концерн "Туркменгаз" и компания "Туркмен Форум". Ожидается, что в конгрессе примут участие топ-менеджеры нефтегазового комплекса Туркменистана, руководители мировых нефтегазовых компаний и международных организаций, а также эксперты.

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов поздравил участников конгресса с началом работы. "Высокими темпами ведётся строительство газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия. Реализация этого крупнейшего проекта строительства магистрального газопровода окажет позитивное воздействие на укрепление экономик всех государств региона", — заявил туркменский лидер.

В ходе конгресса планируется обсудить перспективы международного сотрудничества в реализации газового потенциала Туркменистана, а также вопросы по реализации проекта газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия. Ожидается, что по итогам форума будут подписаны новые контракты и меморандумы.

Туркменистан, по запасам природного газа, входит в первую четверку стран мира, наряду с Россией, Ираном и Катаром.